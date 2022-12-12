美国堪萨斯州近期发生原油泄漏事故 清理或需数年

2022 年 12月 12 日 星期一 , 17:56

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 —— 据中新社消息，美国国家公共广播电台12月11日报道，美国堪萨斯州近期发生原油泄漏事故，超1.4万桶原油漏到该州东北部一条小溪中，成为近十年来美国最大的原油泄漏事件之一。

12月7日，从加拿大向美国输送石油的管道“拱心石(Keystone)”发生破裂，漏油量为58.8万加仑，几乎可填满一个奥林匹克规格的游泳池。美国联邦数据显示，此次事故的漏油量超过了同一管道系统此前所有泄漏事故中漏油量的总和。美国政府问责局2021年的一份报告表示，“拱心石”系统自2010年投入运营以来，在此次事故发生前共发生过22次泄漏事故，总漏油量低于1.2万桶。

加拿大能源公司“TC Energy”和美国环境保护署表示，目前泄漏已得到控制，“TC Energy”在距管道破裂约4英里处的小溪建造了一座土坝，防止石油流入更大的水道。目前事故暂未造成野生动物死亡。有环保主义者称，较重的焦油砂油比较轻的原油毒性更大，会沉入水中，而不是浮在水面上。美国环境组织“塞拉俱乐部”成员认为，清理工作将需要数月甚至数年时间。

“拱心石”管道连接加拿大阿尔伯塔省和美国中西部以及墨西哥湾地区，日输油能力达62.2万桶，是加拿大向美国输油的一条“主动脉”。