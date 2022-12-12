麦当劳正在努力恢复其在哈萨克斯坦的业务

2022 年 12月 12 日 星期一 , 13:52

哈通社/阿斯塔纳/12月12日--哈萨克斯坦贸易和一体化部日前召开会议，研究讨论恢复麦当劳快餐在哈萨克斯坦的经营活动问题。

参加会议的有麦当劳哈萨克斯坦管理层、政府机构官员，以及哈萨克斯坦肉类联盟、哈萨克斯坦养禽业协会等的代表。

Food Solutions KZ公司（麦当劳哈萨克斯坦）总经理埃塞特·玛沙诺夫指出，公司计划继续在国内市场开展营业，并正在努力恢复其业务。到今年年底，来自国外的进口货物将陆续抵达。但清关过程往往需要很长的时间，为此，他请求政府机构给予协助。

国家收入委员会的代表则指出，他们愿意提供帮助，但先决条件是检疫证书和合格证书等相关授权文件必须齐全。

与会者还提出了进口替代问题。哈萨克斯坦肉类联盟、哈萨克斯坦家养禽业协会、哈萨克斯坦乳品联盟等组织的代表表示愿意向麦当劳提供他们的产品，以替代进口商品。

对此，埃塞特·玛沙诺夫表示，麦当劳已准备好使用国产原料，并已开始与多家哈萨克斯坦生产商谈判。他指出，麦当劳产品必须满足高质量要求。对哈萨克斯坦生产商来说，合作意味着成为麦当劳的合作伙伴，这为其进入国际市场提供绝佳机会。

【编译：阿遥】