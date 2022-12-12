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总统向获得乒乓球世青赛冠军的库尔曼哈利耶夫致贺

2022 年 12月 12 日 星期一 , 11:16
总统向获得乒乓球世青赛冠军的库尔曼哈利耶夫致贺

哈通社/阿斯塔纳/12月12日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向在2022世界青少年乒乓球锦标赛U15组混双决赛中，获得冠军的哈萨克斯坦选手阿兰·库尔曼哈利耶夫致以了祝贺。

根据早前报道，在意大利进行的2022世界青少年乒乓球锦标赛U15组的混双决赛中，哈萨克斯坦乒乓球运动员阿兰·库尔曼哈利耶夫与埃及搭档哈纳·高达3：0战胜另一对西班牙与葡萄牙的跨国组合贝尔索萨与艾拜奥顿，获得冠军。

哈萨克斯坦乒乓球联合会主席丹尼亚尔·阿布勒哈津表示，这是一个历史性的时刻，阿兰·库尔曼哈利耶夫成为了世界冠军。过去一年中，阿兰通过刻苦训练提升自己的技术水平，在各项国际赛事中共获得19枚奖牌。今天，哈萨克斯坦乒乓球运动员斩获国际重要赛事中的首金，这标志着哈萨克斯坦的乒乓球水平进一步得到了提升。

总统府新闻局通过Борт №1Telegram官方频道发布了总统的致贺消息。

-哈萨克斯坦的乒乓球迷们为你感到骄傲。 我希望你不要局限于当下的成绩，要继续提高技术水平，在更大的世界锦标赛中赢得最高奖项，你能够胜任这个任务！ 继续加油，获得更多的胜利！-总统在贺信中写道。

【编译：阿依波塔】


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