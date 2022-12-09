托卡耶夫总统最高欧亚经济理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/12月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日出席了在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克召开的最高欧亚经济理事会会议。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、亚美尼亚总理帕西尼扬、白俄罗斯总统卢卡申科和俄罗斯总统普京，以及欧亚经济联盟观察员国领导人古巴总统卡内尔和乌兹别克斯坦政府总理阿里波夫、欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇和独联体执行委员会主席列别杰夫出席会议。

哈萨克斯坦总统首先感谢吉尔吉斯斯坦总统的热情接待，并高水平组织此次会议。 -当前，我们看到各种禁令、配额和关税的实施严重限制了世界贸易。我们在欧亚经济联盟内的合作不同于全球趋势，这一事实激发了人们对未来的信心。尽管受外部因素的影响，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟之间的贸易量增长7%，达到了230亿美元。目前，正在落实一系列联合项目。与此同时，相互贸易本币结算份额不断增长。这充分表明我们的高水平互动和一体化组织的巨大潜力。-托卡耶夫说。

总统表示，在当前地缘政治不稳定的情况下，欧亚经济联盟成员国之间保持和加强经济联系，在共同原则和目标的框架下合力发展经贸关系至关重要。 -减少世界通货膨胀对我们各国经济的负面影响非常重要。根据国际货币基金组织的预测，2023年的全球经济增速为2.7%，而世贸组织下调至1%。与此同时，欧亚经济委员会数据显示，欧亚经济联盟成员国消费价格不断上涨。10月份，经济联盟内的通膨率为11.5%，主要是食品和非食品商品的价格上涨。这些都影响公民的购买能力。我们必须承认，制裁措施对欧亚经济联盟所有成员国经济造成压力。因此，各国委员会和政府应着重关注这一问题，并简化这些制裁措施影响提出相关建议。-他说。

哈萨克斯坦总统指出，发展国际经济合作是第二要务。

-经济联盟外贸领域利益逐年增加。这是很好的趋势，哈萨克斯坦支持该方向。接下来，提高与签署特惠协定的合作伙伴之间的相互行动质量至关重要。这些国家包括越南、塞尔维亚和伊朗。此外，要加快与印度、埃及、印尼和以色列之间的自贸区谈判。我没有联合推进该工作。哈萨克斯坦支持与阿联酋开展自贸区谈判。该倡议具有巨大的前景，也相信这符合欧亚五国的共同利益。-总统说。

与此同时，托卡耶夫总统谈到了确保货物在欧亚经济联盟境内自由流动的问题。他指出，一体化进程合作伙伴关系的有效性直接关系到«四个自由»原则的遵守情况， 其中之一是货物的自由流动。 托卡耶夫表示，2020年通过了欧亚经济一体化2025年发展战略。当前，各成员国政府正在联合落实该战略。他认为，应充分考虑各国利益，并分阶段落实该战略是最好的方法。

托卡耶夫总统指出，应着重关注劳务移民问题。他认为，目前的挑战清楚地表明这个领域很重要。 最后，哈萨克斯坦总统祝贺吉尔吉斯斯坦成功履行今年的轮值主席国职务，并祝愿俄罗斯明年的轮值主席国职务顺利。他还表示，相信俄罗斯的努力将为欧亚经济联盟的发展带来新的动力。

根据会议结果，与会者通过了一系列重要文件。

【编译：小穆】