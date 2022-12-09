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国家元首出席最高欧亚经济理事会会议
2022 年 12月 9 日 星期五 , 13:12
哈通社/比什凯克/12月9日--吉尔吉斯共和国总统萨德尔·扎帕罗夫在阿拉阿查国家官邸大厅迎接哈萨克斯坦总统托卡耶夫到访。最高欧亚经济理事会小范围及大范围会议于今日在此举行。
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