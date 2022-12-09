克罗地亚获批加入申根区

哈通社/阿斯塔纳/12月9日--据中新社报道，继今年7月获批加入欧元区，东南欧国家克罗地亚8日再进一步，获批加入申根区，成为申根区第27个成员国。

据欧盟理事会发布的公告，当日欧盟理事会批准申根协定全面适用于克罗地亚，决定取消与克罗地亚的边境管制。据此，克罗地亚获批加入申根区。

公告显示，明年1月1日起，克罗地亚将开始签发申根签证，取消与其它申根区成员国之间的陆路和海上边境检查；明年3月26日起，将取消与其它申根区成员国之间的空中边境检查。

自2013年7月加入欧盟，克罗地亚一直致力加入申根区，此前就已部分执行申根协定；2021年12月，欧盟理事会一致同意克罗地亚满足所有必要条件，可从部分执行申根协定变为全面执行申根协定，从而为克罗地亚加入申根区铺平道路。

作为欧洲一体化进程标志之一，1985年德国(西德)、法国、荷兰、比利时、卢森堡5国在卢森堡申根镇签署《申根协议》，申根签证宣告诞生；克罗地亚加入后，申根区成员国扩至27国，包括23个欧盟成员国及瑞士、冰岛、挪威、列支敦士登4个非欧盟成员国。

除顺利加入申根区，今年7月克罗地亚已获批加入欧元区。与签发申根签证同步，明年1月1日起，克罗地亚法定货币将从现在的库纳变为欧元，正式成为欧元区第20个成员国。