副外长访问维也纳 举行一系列双边会谈

哈通社/阿斯塔纳/12月7日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科对维也纳进行的访问期间，与奥地利政府机构和商业组织代表举行了一系列双边会谈。

与奥地利外交部秘书长彼得·朗斯基-蒂芬塔尔举行的会谈期间，与会人员指出了今年9月哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与奥地利总统亚历山大·范德贝伦在纽约举行的会晤，以及上周哈萨克斯坦外长穆赫塔尔·特列吾别尔德与奥地利外长塞巴斯蒂安·库尔茨举行的会谈对双边关系的发展提供的动力。

与此同时，双方讨论了加强双边贸易、经济和投资合作，哈萨克斯坦和奥地利关系的发展前景，以及两国在国际组织框架下的合作问题。

罗曼·瓦西里恩科介绍了哈萨克斯坦正在进行的改革进程，以及此前举行的非例行总统选举结果。

奥地利外交官对哈萨克斯坦的改革表示了支持，并对两国关系的发展未来给予了高度评价。他还谈到了哈萨克斯坦在包括欧安组织在内的国际组织中的积极工作，以及对国际议程上重要问题采取的平衡态度。

与奥地利-哈萨克斯坦政府间合作委员会联合主席弗洛里安·弗豪舍举行的会谈期间，双方讨论了计划于2023年第一季在奥地利举行的第11次政府间合作委员会会议筹备工作。

此外，副外长还与奥地利商会副主席沃尔夫冈·赫孙和哈萨克斯坦-奥地利商业委员会联合主席理查德·申茨等举行了一系列双边会谈，讨论了加深两国经贸和投资合作问题。

【编译：阿依波塔】

