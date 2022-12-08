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阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫当选为最高法院院长

2022 年 12月 8 日 星期四 , 10:37
阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫当选为最高法院院长

哈通社/阿斯塔纳/12月8日—周四，在哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议上，阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫当选为最高法院院长。

阿斯兰别克·梅尔哈利耶夫1972年出生在巴甫洛达尔州额尔齐斯县。

1999年毕业于伊斯坦布尔国立大学，主修法律。

自 2001 年以来，他一直在司法领域工作。

2001-2003年 任巴甫洛达尔州法院首席专家；

2003-2007年 任巴甫洛达尔市法院法官；

2007-2008年 任巴甫洛达尔州埃基巴斯图兹市行政法院院长；

2008-2012年 任巴甫洛达尔州埃基巴斯图兹市法院院长；

2012-2014年 任巴甫洛达尔市第二法院院长；

2014-2015年 任北哈州法院刑事案件上诉庭主席；

2015-2020年 任库斯塔奈州法院院长；

2020年12月起 任阿克托别州法院院长。

同日，哈萨克斯坦参议院通过决议解除贾克莆·阿萨诺夫最高法院院长职务。

根据宪法，参议院有权根据国家元首的提议罢免和选举最高法院院长。

总统办公厅主任穆拉特·努尔特列吾表示，由于贾克莆·阿萨诺夫任期届满，不再担任最高法院院长，另有任用。

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