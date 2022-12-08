美国匹兹堡大学研发出一种纳米抗癌疗法

2022 年 12月 8 日 星期四 , 07:42

哈通社/阿斯塔纳/12月8日--据路透社报道，美国匹兹堡大学研究员研发出一种纳米抗癌疗法，可使用体积相等于蚂蚁五万分之一的纳米载体为病人进行免疫疗法和提供现有的化疗药物。

纳米疗法可通过附着在肿瘤上的纳米粒子，直接向癌细胞注入靶向剂量的化疗剂。研究员希望这能缓解传统癌症疗法带来的一些副作用。

化疗能杀死快速生长的癌细胞起治疗作用，但常会误攻身体其他部位的正常细胞。这种不具针对性的疗法也意味着癌细胞可能存活和繁殖，以致病情复发。

英国《每日邮报》报道，在针对患有结肠癌和胰腺癌的小鼠展开的一项研究中，纳米疗法显著缩减了肿瘤的大小。

-这项研究有两个创新点，一为发现新的治疗靶点，二为采用纳米载体，有效地选择免疫疗法和递送化疗药物。我们不知道这个方法是否适用于患者，但研究结果显示它有很大的潜力。-匹兹堡大学药学院教授李松说。

据研究组在期刊《自然纳米技术》上发表的报告说，团队开发了一种名为siRNA的新免疫疗法，它可以使得一种名为Xkr8的蛋白质停止产生作用。

纳米疗法是通过两种方式进行，首先让Xkr8停止产生作用，接着直接向肿瘤输送化疗药物。

测试结果显示，与单独使用安慰剂或化疗的动物相比，接受纳米疗法的小鼠产生更多抗癌T细胞和较少免疫抑制T细胞。