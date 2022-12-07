特朗普集团被裁定税务欺诈罪成立

2022 年 12月 7 日 星期三 , 19:50

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 —— 据中新社消息，当地时间6日，纽约一个刑事法庭陪审团裁定，特朗普集团的两家公司税务欺诈和伪造商业记录罪名成立，意味着这家集团在长达15年的大规模税务欺诈阴谋中的所有指控罪名成立。

经过超过10小时的审议，陪审团才宣布有罪裁决，特朗普的公司可能面临超过160万美元的罚款。

去年，曼哈顿地检官办公室在对特朗普集团及长期担任该公司首席财务官的韦塞尔伯格进行多年调查后，提出起诉。

检方称，该公司的高管精心策划了逃税阴谋。特朗普集团旗下的两家公司——特朗普公司(Trump Corp.)和特朗普薪资公司(Trump Payroll Corp.)——向包括韦塞尔伯格在内的«已经收入颇丰的高管»支付更多的薪水，方法是通过一系列计划“偷税漏税”，包括豪华汽车和免费公寓等账外福利。

经过一个月的审判，陪审团6日对这两家实体作出裁决。庭审中，曼哈顿地检官办公室表示，在长达13年的时间里，特朗普的高管们经常将假期奖金伪装成咨询费，特朗普甚至为韦塞尔伯格的孙辈支付了私立学校的学费。

现年75岁的韦塞尔伯格于8月份就15项重罪指控认罪，是检方的主要证人。而特朗普集团的两家实体辩称，仍受雇于该集团的韦塞尔伯格出于个人利益一手策划了这一阴谋，与公司无关。