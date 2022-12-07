哈外交部第一副部长访问美国

哈通社/阿斯塔纳/12月7日--据外交部消息，在哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫和美国国务院负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢共同主持下，扩大战略伙伴关系委员会例会于日前在华盛顿举行。

在充满互信的建设性意见交流中，双方总结了2022年联合工作主要成绩，并确认了进一步发展两国扩大战略伙伴关系相关计划，重点探讨双方在政治、安全、贸易、投资、人文领域的共同优先事项。

海拉特·奥玛洛夫强调了哈方全面实施托卡耶夫总统倡议的“公正的哈萨克斯坦”改革进程的坚定决心。美方则重申其为哈萨克斯坦民主改革提供实际援助的坚定意图。

双方指出了放弃杰克逊—瓦尼克修正案并实现哈美两国贸易关系正常化的重要性，并称这将大大促进贸易和投资合作的发展。

双方通过了扩大战略伙伴关系委员会联合声明。

此次访美期间，海拉特·奥玛洛夫还与美国国务院和国家安全委员会领导人举行会晤。

与美国负责国际安全和防扩散的助理国务卿艾略特·康和能源部助理部长安德鲁·莱特的会谈侧重于双方在保障全球能源安全、实现核能发展可持续性、确保核不扩散制度稳固性方面的实际互动。双方一致指出在国际组织和相关制度框架内协调努力的重要性，并就国家元首关于设立国际生物安全机构倡议落实途径进行了深入细致的讨论。

海拉特·奥玛洛夫还会见了美国助理贸易代表美国贸易代表助理克里斯托弗·威尔逊。双方讨论了哈萨克斯坦商品进入美国市场、保护知识产权和发展数字商务等问题。

在与美国众议院外交事务委员会副主席迈克尔·麦考尔举行的会晤中，双方强调了议会间接触对促进战略伙伴关系的重要性。

访问期间，海拉特·奥玛洛夫还出席华盛顿大学举行的«中亚：21世纪能源来源»研究报告发布会，并做主旨发言。

【编译：阿遥】