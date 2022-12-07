联合国秘书长古特雷斯：人类是时候与自然“缔结和约”了

2022 年 12月 7 日 星期三 , 15:50

哈通社/阿斯塔纳/12月7日--联合国秘书长古特雷斯12月6日在加拿大蒙特利尔以严厉措辞对人类破坏自然的后果发出警告，并呼吁发达国家在守护世界自然财富方面向发展中国家提供更多资金支持。

古特雷斯在出席联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议开幕前夕的欢迎仪式时表示，人类与自然相处并不和谐。自然和生物多样性的丧失会让人类付出巨大的代价。他批评说，人类正在向自然«发起战争»。由于追求无节制和不平等的经济增长，人类自身已成为«大规模灭绝性武器»。

古特雷斯说，是时候与自然«缔结和约»了。他强调，需要通过COP15大会达成一个«大胆»的«2020年后全球生物多样性框架»，且«没有借口、不能延误»。

他认为，为此需要三方面具体行动。政府须制定跨部门国家行动计划，覆盖金融、粮食、能源和基础设施等各方面；私营部门必须认识到利润与保护须并重；发达国家应为«全球南方»国家提供大量财政支持，而不能指望发展中国家独自承担守护地球自然财富这一重担。

加拿大总理特鲁多出席同一场合时表示，加拿大将新增3.5亿加元资金用于支持发展中国家推进生物多样性保护工作。

COP15第二阶段会议定于12月7日至19日在《生物多样性公约》秘书处所在地蒙特利尔举行，目标是达成«2020年后全球生物多样性框架»。