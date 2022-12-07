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    联合国研究：超过五分之一的人受到职场暴力和骚扰的影响

    2022 年 12月 7 日 星期三 , 07:43

    哈通社/阿斯塔纳/12月7日--联合国周二公布的调查显示，全球有超过2成的就业人员在职场经历过某种形式的骚扰或暴力。

    联合国国际劳工组织（ILO）与英国慈善机构劳氏基金会（Lloyd's Register Foundation）和盖洛普民意测验中心（Gallup）发布这份联合调查后，国际劳工组织表示，职场暴力和骚扰是全球普遍存在的现象。

    这份调查首次尝试就职场暴力和骚扰的严重性和频率，以及阻止人们谈论这个问题的障碍进行全球总览。

    根据去年收集的数据，调查发现22.8%，相当于7.43亿就业人口曾在工作期间经历过至少一种形式的暴力和骚扰。

    近1/3受害者表示，他们曾遭受过不止一种形式的暴力和骚扰，6.3%的人在工作期间经历过生理、心理和性方面所有3种形式的暴力和骚扰。

    在全球范围内，17.9%的就业人员表示，他们在工作中经历过心理暴力和骚扰，8.5%的人面临过身体暴力和骚扰，经历过这种情况的男性多于女性。

    针对121国共7万4364名劳工访问的调查发现，在过去5年中经历过这种情况的人中，只有不到55%的人向他人透露此事。

    最可能受到不同类型暴力和骚扰影响的群体包括青年、移民工人以及工薪阶层。年轻女性面临性暴力和骚扰的概率是年轻男性的两倍，移民女性报告性暴力和骚扰的可能性几乎是非移民女性的两倍。
    国际 联合国 社会
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