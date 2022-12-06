美国变电站遭破坏导致大范围停电

2022 年 12月 6 日 星期二 , 19:48

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 —— 据中新社消息，上周末，美国北卡罗来纳州穆尔县两座变电站遭破坏。目前，调查工作已展开，但仍未锁定嫌疑人。

在当地时间12月5日召开的新闻发布会上，穆尔县治安官伦尼·菲尔兹表示，策划袭击的人非常清楚怎么破坏变电站。

穆尔县治安官 伦尼·菲尔兹：我要说的是，搞破坏的人完全知道他们的行为会造成破坏，导致停电。

目前多个部门已经展开相关调查，但还无法确定破坏动机，没有任何个人或团体宣称负责，警方也没有抓捕任何嫌疑人。

受损变电站所属的杜克能源公司表示，枪击导致变电站多个设备受损且需要更换，无法通过变换线路恢复供电。修复工作可能到8日才能全部完成。受停电影响，穆尔县的全部学校6日继续停课。县政府还开放县体育馆作为临时安置中心，靠发电机供电，提供暖气、医疗急救和洗浴服务。相邻的霍克县也有部分居民用电受影响。

穆尔县位于北卡州中部，人口近10万。12月3日晚，穆尔县的两座变电站遭到多次枪击受损，导致该县大面积停电。4日，穆尔县宣布进入紧急状态并实施宵禁，联邦调查局介入调查。