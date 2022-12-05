印尼塞梅鲁火山剧烈喷发 处最高警戒级别

2022 年 12月 5 日 星期一 , 19:57

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 —— 据中新社消息，当地时间4日2时46分，位于印尼东爪哇省的塞梅鲁火山开始剧烈喷发。12时，印尼火山和地质减灾机构(PVMBG)将塞梅鲁火山警戒级别从3级上调至最高的4级。

火山爆发喷出的火山灰柱高度达1500米，当局发布通告禁止人们靠近距火山主峰8公里半径范围，在火山灰飘散的东南方向19公里半径范围内禁止一切活动。

据印尼国家抗灾署通报，已疏散1979名火山警戒区内民众，救灾部门设立了11个临时安置点。由国家搜救局、军队、警察、地方救灾机构和志愿者组成的跨机构联合小组正在现场继续进行疏散和救援工作，已向被疏散人员发放数万个口罩以减轻火山灰对呼吸道的影响。当地红十字会和社会服务部人员正在建立公共厨房服务被安置人员。

截至记者发稿时，尚未有人员伤亡报告传出。

塞梅鲁火山海拔3676米，是印尼爪哇岛最高的火山，也是该国最活跃的火山之一。2021年12月4日，该火山开始持续数日的剧烈喷发，造成40多人死亡、100多人受伤，约3000所房屋、38所学校和一座桥梁在火山喷发中被毁。