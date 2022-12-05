世卫组织：全球九成人口已具免疫 但新冠疫情还未结束

2022 年 12月 5 日 星期一 , 08:17

哈通社/阿斯塔纳/12月5日--世界卫生组织3日估计，全球现在有90%的人口对COVID-19具一定程度抵抗力，但还不到能宣告疫情紧急阶段结束。

法新社报导，世卫秘书长谭德塞说，防疫松懈让新变异株有机可趁，进而将取代全球流行的奥密克戎。

谭德塞说称，世卫组织估计，全球现在至少有90%的人口对SARS-CoV-2病毒有了一定程度免疫力，原因是先前染疫过或接种过疫苗。他表示，距离能够说疫情的紧急阶段已经结束又更近一步了，但时机还未到。因为监控、采检、基因定序与疫苗接种松懈，持续为可能造成大量死亡的新高关注变异株创造条件。

谭德塞指出，上周是世卫组织宣布奥密克戎为COVID-19疫情高关注变异株届满一周年。奥密克戎现身后席卷全球，传染力比前一变异株德尔塔更强。

各国向世卫组织通报的死亡病例累计达660万例，确诊病例累计达6亿4000万例，但世卫表示这数据被大幅低估，没有反映出真实病例数。

-上周记录到8500多人感染COVID-19死亡，随着疫情迈入第3年，我们已经有那么多工具可以预防感染与拯救性命，这样的数字无法令人接受。-谭德塞说。