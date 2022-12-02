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哈萨克斯坦公证员协会加入国际公证联盟

2022 年 12月 2 日 星期五 , 15:46
哈萨克斯坦公证员协会加入国际公证联盟

哈通社/阿斯塔纳/12月2日--据司法部消息，周五在墨西哥坎昆市举行的国际公证联盟大会正式吸收哈萨克斯坦公证员协会为其成员。

哈萨克斯坦司法部部长长哈纳特·穆辛和全国公证员协会主席埃赛丽·贾那不洛娃出席了大会。

哈萨克斯坦加入国际公证联盟，为国内公证人员参加国际交流活和国内签发的公证文书具备国际效力创造条件。

哈萨克斯坦公证员协会加入国际公证联盟，经历了漫长谈判之路。哈萨克斯坦司法部和全国公证员协会协同努力，做大量工作，逐步实现国内公证立法体系与国际标准接轨。

哈萨克斯坦在2003年首次申请加入国际公证联盟。

国际公证联盟成员国代表对哈萨克斯坦公证员协会取得的成果给予高度评价。

国际公证联盟（UINL；西班牙文：Union Internacional del Notariado Latino）是一个非政府间国际组织，它旨在促进，协调和拓展全世界公证人的职能和活动。该组织于1948年由19个国家和地区组成。截至目前，91个国家加入了国际公证联盟，包括所有欧盟国家，大部分拉美国家，非洲大陆部分国家以及中国和日本。

【编译：阿遥】


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