外交部部长在欧安组织外长理事会会议期间举行了多场双边会谈

2022 年 12月 2 日 星期五 , 09:55

哈通社/阿斯塔纳/12月2日--据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在出席第29次欧安组织外长理事会会议期间举行了多场双边多边会谈。

1日，穆赫塔尔·特列吾别尔德参加了中亚五国与德国的 C5+1部长级会议。

会议议程包括中亚区域合作、阿富汗安全、气候变化对地区经济影响等问题。与会者特别注意到了中亚与欧洲国家互联互通问题，指出发展区域间贸易和运输基础设施合作的重要性。

穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，鉴于当前世界所面临的地缘政治变故和供应链中断，过境运输合作问题正变得尤为重要。哈萨克斯坦愿意为扩大中亚和欧洲，中亚和德国互联互通尽最大努力。我们欢迎各方参与建立中亚国家水和能源联盟倡议。

双方确认，双方对开发替代线路，特别是跨里海国际运输线有共同兴趣。

此外，穆赫塔尔·特列吾别尔德还与奥地利、加拿大、塞浦路斯、爱沙尼亚、挪威、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典、英国、欧安组织民主制度与人权办公室以及欧安组织议会大会代表团团长分别举行了多场双边会谈，讨论了双边多边合作议程上的优先问题。

【编译：阿遥】