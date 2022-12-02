多国政要、国际组织领导人和宗教领袖祝贺托卡耶夫赢得总统选举

2022 年 12月 2 日 星期五 , 08:17

哈通社/阿斯塔纳/12月2日--据总统府新闻局消息，多国政要继续致电致函哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，热烈祝贺他再次当选哈萨克斯坦总统。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在其贺电中祝福国家元首，并指出哈萨克斯坦是联合国和多边主义的坚定和可靠支持者。

-我期待着继续就共同关心的问题，通过联合国中亚区域预防性外交中心和联合国驻哈萨克斯坦国别小组与您保持密切联系。联合国相信哈萨克斯坦将履行其承诺，继续支持应对国际安全、可持续发展、人权和促进性别平等领域的全球性挑战的共同努力。-古特雷斯说。

第八届联合国秘书长、全球绿色增长研究所大会主席潘基文热烈祝贺哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫再次当选为哈萨克斯坦总统。

-哈萨克斯坦的区域意义和您的领袖品质将使全球绿色增长研究所为区域可持续发展做出更大的贡献。我们期待着与您合作，推进绿色增长的前景，为国际社会树立气候变化领域的领导榜样，为我们的后代留下一个更清洁的地球。-潘基文称。

向哈斯穆-卓玛尔特致电致函的还有：欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔，伊朗总统易卜拉欣·莱希，沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特，约旦国王阿卜杜拉二世，卡塔尔埃米尔卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，卡塔尔副埃米尔阿卜杜拉·本·哈马德-阿勒萨尼，卡塔尔首相哈立德·本·哈利法·本·阿布拉齐兹·阿勒萨尼，科威特埃米尔谢赫纳瓦夫·阿赫马德·贾贝尔·萨巴赫，阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克·阿勒赛义德，巴勒斯坦总统马哈茂德•阿巴斯，马尔代夫总统易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫，匈牙利总统诺伐克·卡塔琳，匈牙利总理维克多·欧尔班，波兰总统安杰伊·杜达，克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇，芬兰总统绍利·尼尼斯托，荷兰国王威廉-亚历山大，奥地利总统亚历山大•范德贝伦，拉脱维亚总统埃吉尔斯·莱维茨，立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯，斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃，斯洛文尼亚总统博鲁特·帕霍尔，保加利亚总统鲁门·拉德夫，北马其顿总统斯特沃·彭达罗夫斯基、塞浦路斯总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯，印度总理纳伦德拉·莫迪，日本首相岸田文雄，韩国总统尹锡烈，新加坡总统哈莉玛·雅各布，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，联合国不同文明联盟高级代表米格尔·莫拉蒂诺斯，俄罗斯联邦议会国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金，莫斯科和全俄罗斯牧首基里尔，耶路撒冷牧首西奥菲勒斯三世，上海合作组织秘书长张明，欧安组织少数民族事务高级专员海拉特·阿布德拉赫曼诺夫，伊斯兰食品安全组织总干事叶尔兰·巴依达吾列，突厥文化国际组织秘书长苏勒坦·拉耶夫，中亚天主教主教会议主席若泽·类斯·蒙比拉·谢拉主教，世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布等。

【编译：阿遥】