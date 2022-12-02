劳工组织报告：通胀加剧造成全球实际工资出现负增长

2022 年 12月 2 日 星期五 , 22:35

哈通社/阿斯塔纳/12月2日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织在11月30日发布的《2022-23年全球工资报告》中指出，严重的通胀危机，加上一定程度上由俄乌冲突和全球能源危机造成的全球经济增长放缓，正在大幅拉低许多国家的实际月薪水平。

报告强调，这场危机正在降低中产阶级的购买力，并对低收入家庭造成尤为严重的打击。根据报告按实际价值的估算，全球月薪水平在今年上半年下降至-0.9%，这是本世纪全球实际工资首次出现负增长。

增长差异明显

数据显示，在二十国集团成员当中，发达经济体今年上半年的实际工资水平估计跌至-2.2%，而新兴经济体则估计实现了0.8%的正增长，但这一增幅比新冠疫情暴发之前的2019年低了2.6个百分点。

报告同样指出，由于高收入国家的通货膨胀率比低收入和中等收入国家上升得更快，这导致了实际工资增长状况的地区差异。其中，北美的平均实际工资增长率在2021年已下滑至0，今年上半年进一步下滑至-3.2%；而亚太地区的实际工资增幅在2021年达到3.5%，但在今年上半年放缓至1.3%。

国际劳工组织总干事洪博（Gilbert F. Houngbo）表示：

-如果最低收入者的购买力无法保持，那么收入不平等和贫困将会加剧。此外，新冠大流行后急需的复苏也可能受到威胁。这或将进一步加剧世界各地的社会动荡，破坏为所有人实现繁荣与和平的目标。

低收入群体首当其冲

报告特别指出，在这场生活成本危机到来之前，劳动者及其家人的工资已经在新冠疫情期间遭受重大损失。在许多国家，低收入群体因此受到的影响最大。

报告显示，通胀率上涨对低收入者的生活成本影响更大。这是因为他们将大部分可支配收入花在基本商品和服务上，而这些商品和服务的价格涨幅通常大于非必需品。

报告还称，通胀也在侵蚀最低工资的购买力水平。据估计，在许多可获得数据的国家，尽管对最低工资按照实际价格进行了调整，但不断加速的物价上涨正在迅速侵蚀最低工资的实际价值。

急需实施政策措施

分析表明，现在迫切需要实施精心设计的政策措施，以帮助维持工薪阶层及其家人的购买力和生活水平。

鉴于劳工组织90%的成员国都有最低工资制度，适当调整最低工资标准可能是一个有效的工具。同时，强有力的政府、雇主、雇员三方社会对话和集体谈判也有助于在危机期间实现适当的工资调整。

劳工组织还称，其他可以缓解生活成本危机对家庭影响的政策还包括针对特定群体的措施，比如向低收入家庭发放代金券，帮助他们购买必需品；或者削减这些商品的增值税，以减轻通胀给家庭带来的负担，同时也有助于降低通胀本身。