政府总理：所有责任人都将绳之以法

2022 年 12月 1 日 星期四 , 08:36

哈通社/阿斯塔纳/12月1日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫30日对埃基巴斯图兹市进行工作视察，这座城市几天前发生了一起供热系统事故。

政府总理在视察供热系统运转情况，听取巴甫洛达尔州代理州长和巴甫洛达尔能源公司代理总经理的工作汇报后指出，从紧急情况发生的第一天起，就成立了特别行动指挥部，特邀相关专家参与其中，以消除事故的后果。

-紧急情况立即得到控制。最初的几天里，在确定受损点方面确实存在困难，但目前修复工作已基本完成。我们预计，今天或明天将所有住宅公寓恢复供暖。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

据政府总理介绍，供热网络完全磨损、对设备现代化的投资不足以及供热中心管理疏忽导致了事故的发生。根据初步判断，供热网络压力过大，导致15处管道同时出现泄漏。

阿里汗·斯麻伊洛夫表示，目前正在进行相关调查，根据调查结果，将追究相关责任人的责任。

此外，还将开展工作以确保热电厂的稳定性，对其进行现代化改造并加大对城市供热网络的投资力度。

视察期间，除了解抢修工作进展外，政府总理还与一栋已断热的居民楼住户进行交谈。

政府总理强调，地方政府需要建立一个稳定的民意反馈机制，并要通过社交媒体和热线及时回应解决市民所有诉求。

据悉，11月27日，埃基巴斯图兹市热电厂发生事故，导致全市供暖断热。

【编译：阿遥】