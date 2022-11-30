哈萨克斯坦和法国总统发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/11月30日--总统府新闻局发布了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和法国总统埃马纽埃尔·马克龙发表的联合声明。

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联合声明

2022年11月30日

1. 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫应法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙的邀请，于2022年11月29-30日对法国进行了正式访问。

2. 谈及2008年6月11日签署的哈萨克斯坦共和国和法兰西共和国战略伙伴关系协定的执行情况时，两国元首对各层级可靠稳定的对话表示了满意。 哈萨克斯坦是法国在中亚的主要经济伙伴，法国是哈萨克斯坦经济的主要投资国之一。

3. 在哈-法建交30周年之际，两国元首对两国政治和经贸合作的蓬勃发展趋势表示了支持。

4. 法兰西共和国总统确认，他支持哈萨克斯坦共和国总统实施的旨在加强法治、基本自由和社会正义的深度改革，这些是稳定和可持续发展不可或缺的条件。

5. 双方重申，愿相互协助加强全球和区域层面的和平、安全与稳定。 他们强调了对国际法和《联合国宪章》基本原则的坚定承诺，特别是国家主权和领土的完整。哈萨克斯坦和法国非常关注乌克兰周围的局势、其人道主义后果，以及对全球经济和最脆弱国家的粮食安全的影响。

6. 两国元首表示，愿在哈萨克斯坦共和国和欧盟之间的《扩大伙伴关系与合作协议》框架下继续密切合作。 在这方面，两国总统对2022年10月27日在阿斯塔纳举行的首届«欧盟-中亚»峰会的组织表示了支持。

7. 双方对中亚大型运输倡议的发展，特别是跨里海国际运输路线的发展表示了满意，并且对欧盟«全球门户»项目的实施表示了赞同。

8. 两国元首强调指出了哈法合作的良好发展趋势，并就本着战略伙伴关系的精神，在经济和投资、教育、医疗、科学和文化等所有共同利益领域继续多元化和深化合作达成共识。

9. 两国总统指出了在经济领域发展贸易和投资合作的巨大潜力，包括在主要能源领域的合作。哈萨克斯坦是法国铀和原油的主要供应国之一，双方就在包括稀有材料在内的极具价值的原材料领域开展相互合作达成一致。哈萨克斯坦总统的访问框架下，两国在可再生能源、«绿色氢»生产、和平利用原子能、水资源管理、铁路运输和农工联合体等领域签署了多项双边文件。

10. 在气候议程的紧迫性方面，两国元首谈到了在哈萨克斯坦建设1.2 吉瓦风力发电厂的重要性，该项目是两国加强应对气候变化合作的标志。

11. 两国元首强调了教育领域合作的优先事项。他们对在阿斯塔纳和阿拉木图开设和发展两所法语学校表示了支持。双方对增加«阿拜-凡尔纳»计划框架下的奖学金数量和进一步扩大«博拉沙克»项目框架下的法国高等教育机构名单表示了支持，并且对重组索邦大学哈萨克斯坦学院问题给予了积极态度。在这方面，两国总统对2022年11月30日在巴黎举行的第七届哈萨克斯坦-法国高等教育论坛，以及其框架下签署的教育领域多项合作文件表示了支持。

12. 双方还确认了继续在医疗卫生领域开展合作的重要性，包括在肿瘤学、医疗设施管理和提供医疗服务方面的合作。

13. 两国元首表达了对加强文化领域合作的意愿。 他们对近年来旨在举行文化活动的倡议，包括在巴黎举行的哈萨克斯坦共和国展览表示了支持。

14. 两国总统重申了他们应对气候变化的承诺，并对在沙姆沙伊赫举行的 COP27上确认的将全球变暖控制在1.5°C以内的目标表示了支持。

15. 哈萨克斯坦共和国总统祝愿法兰西共和国总统成功筹备2024年巴黎第二十三届夏季奥运会。

16. 哈萨克斯坦共和国总统邀请法兰西共和国总统在近期对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：阿依波塔】



