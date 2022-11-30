国家元首同法国商界领袖举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/11月30日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特-托卡耶夫29日与法国商界领袖举行会谈。

多家法国著名企业高官受邀参加了会谈。

国家元首在讲话中表示，当前，国际社会面临着复杂的地缘政治经济形势挑战。新的挑战将带来新的机遇。最艰难时期，往往是建立联系和发展伙伴关系的最佳时机。

-我们希望与法国和欧洲发展关系，以促进共同的经济和政治利益。-托卡耶夫说。

国家元首强调，哈萨克斯坦致力于发展充满自由和竞争的市场经济。去垄断化将使哈萨克斯坦经济更加强大，更具竞争力，对投资者更具吸引力。他表示将进一步加深立法改革，以改善商业环境。-这项工作初步成果已反映在宏观经济数据中。今年前10个月，哈国GDP增长2.5%，好于预测。尽管现有供应链被阻断，我们的出口仍增加了近50%，达638亿美元。在2022年的前六个月，外国合作伙伴向哈萨克斯坦经济投资了约150亿美元，比前一年增加了近30%。在未来七年，我们预计将吸引1500亿美元的外国直接投资。我们的投资政策将不断完善，以确保据悉保持哈萨克斯坦在中亚地区最具投资吸引力国家地位。-托卡耶夫总统称。

国家元首强调法国是哈萨克斯坦主要经济伙伴之一。

- 2022年前九个月，哈法两国之间贸易额增长了12%。目前，有170多家法国公司在哈萨克斯坦成功落户，包括道达尔能源,、欧安诺,、空客、维卡特,、液化空气, 阿尔斯通, 圣戈班等大型扩国公司。这些企业为哈萨克斯坦经济做出了重要贡献。我相信在哈萨克斯坦开设法国贸易代表处，将推动推动双边合作的发展，我们对此表示欢迎。我邀请法国公司在哈萨克斯坦寻找投资机会。借此机会，我可以自信满满地说，哈萨克斯坦将确保为每一个投资者提供安全稳定的营商环境。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统详细介绍了哈萨克斯坦最具希望的投资合作领域。-我们正在发展农工综合体。我们计划将其产量提高2.5倍，并将出口增加一倍。因此，我们鼓励对农产品深加工的投资，并诚邀法国食品生产商开展相关投资合作。我们将为此类项目提供强有力支持。此外，哈萨克斯坦实体经济部门也具有巨大合作潜力。我国自然资源储备世界排名第六，矿物总产量世界排名第十。预计到2040年，全球对关键材料和稀土金属需求将翻两番。政府已准备好提供必要的支持。我们希望大企业能带来最佳实践和最新技术成果。-托卡耶夫说。

同时，国家元首还谈到了在能源、交通物流、数字化等方面的合作前景。

-今天的建设性对话表明我们有意愿促进商业增长和共同繁荣。 我国政府随时准备为法国企业界在地区增长最快的经济体开展业务提供一切必要的支持。-托卡耶夫称。

法国企业界代表也在会上发言。

【编译：阿遥】

