托卡耶夫总统会见多为法国企业家

2022 年 11月 30 日 星期三 , 08:57

哈通社/阿斯塔纳/11月30日--正在对法国进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日接见多位企业家。

在会见法国电力公司首席执行官和董事长吕克·雷蒙时，双方讨论了引进核能领域先进技术的问题。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦专业人士正在研究评估核能领域世界龙头企业先进技术。

双方还讨论了在可再生能源领域开展联合项目的前景。

同日，托卡耶夫总统接见法国液化空气集团董事长兼首席执行官弗朗索瓦·亚茨科，听取了集团在哈项目实施进展和公司近期规划相关介绍。

弗朗索瓦·亚茨科表示，作为一家专门从事技术气体生产的企业，液化空气集团此前已在哈萨克斯坦实施了多个项目，总投资达1.2亿欧元。

具体来说，合资企业Air Liquid Oil and Gas在阿特劳和巴甫洛达尔炼油厂生产基地启动了技术气体生产，并帮助阿特劳KPI.Inc聚丙烯气化联合企业建设压缩空气和氮气生产装置。

在接见欧安诺集团董事长克洛德·伊莫文时，双方讨论了核工业发展问题。法国企业家向哈萨克斯坦总统介绍该公司在哈项目实施进展和未来计划。

克洛德·伊莫文称，KATCO合资企业每年天然铀产量占哈萨克斯坦产量15%，世界产量7%。

托卡耶夫总统表示，在与马克龙总统的会谈中，双方讨论了哈法两国在铀生产领域的合作问题。

同日，托卡耶夫总统还接见阿尔斯通集团董事长兼首席执行官亨利·普巴-拉法基。会见时，普巴-拉法基向国家元首介绍了公司投资项目后续进展。

不久将来，阿尔斯通公司计划投资5000万欧元，用于实施电力机车和机车车辆设备以及铁路运输基础设施生产、服务和维护项目，并计划在阿斯塔纳、阿拉木图、江布尔和突厥斯坦等地建立售后服务中心。

亨利·普巴-拉法基表示，公司将在项目中实施过程中为当地培训1000多名专业人才。

此后，国家元首接见道达尔能源公司首席执行官帕特里克·普亚内。托卡耶夫表示，在与马克龙总统会谈时，双方都对道达尔公司给予了特别关注，该公司在哈萨克斯坦与法国的战略伙伴关系中发挥着重要作用。

【编译：阿遥】