哈中政府总理举行视频会谈

2022 年 11月 29 日 星期二 , 18:40

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日同中国国务院总理李克强举行视频会谈。

会谈中，两国政府总理就加强双边合作热点问题，其中就经贸和交通运输、能源、汽车制造、农业、环境、旅游、金融和创新科技领域相互合作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫表示，哈中两国之间的贸易量去年增长了14%，总额达180亿美元。与此同时，今年前10个月，该数据增长33%，已达197亿美元。

-两国元首制定了截至2030年将双边贸易量增至350亿美元的目标。我们愿意与中方一起实现该目标。-他说。

哈萨克斯坦总理表示，应进一步扩大出口商品和服务种类，并在两国商业团体之间建立直接关系。他强调，哈方愿加强积极贸易态势，并将对华产品出口商品增加至135种。

斯马伊洛夫表示，油气和汽车制造领域新项目，以及推动铁路货运发展，其中开设第三个铁路过境点和提高机动汽车过境点工作是优先合作方向。

此外，斯马伊洛夫强调了消除哈萨克斯坦农产品出口障碍，以及增加客运航班数量、加强跨界河流利用与保护合作的重要性。

-我们愿意开展积极对话。我相信哈中战略合作关系将全面高速发展。-他说。

中国国务院总理李克强则指出，哈萨克斯坦是中国的友好睦邻国家和重要的贸易合作伙伴。他表示，中方有兴趣进一步增加货运量和农产品出口量，以及实施能源领域新项目、推动人文和保护环境领域的相互合作的发展。

-我们愿意与哈方一同，为加强双边合作开展合作。-他说。

【编译：小穆】