托卡耶夫同法国总统马克龙举行会晤

哈通社/巴黎/11月29日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日同法国总统埃马纽埃尔·马克龙举行了会晤。
会谈中，托卡耶夫感谢马克龙邀请他对法国进行正式访问，并祝贺他连任哈萨克斯坦总统。他指出，此次访问将为进一步加强两国之间的战略合作伙伴关系，并将双边合作提升至新的水平创造机会。
总统称，法国与中亚国家90%的贸易属于哈萨克斯坦。两国在能源、矿产、轻工业、建筑、航空航天、机械制造、医疗卫生和食品生产领域有效落实了一系列联合项目。
此外，哈萨克斯坦境内目前共有170多家法国合资企业运营。其中，道达尔能源（Total Energies）、液化空气集团（Air Liquide）、空中客车（Airbus）、阿尔斯通（Alstom）、欧安诺（Orano）和达能（Danone）等大型企业已成为哈国经济的主要投资者。
托卡耶夫总统表示，哈法两国去年批准了2030年经贸和投资合作路线图。
马克龙还表示，2024年将在哈萨克斯坦开设法语学校。他同时还指出，法国支持哈萨克斯坦正在开展的改革进程。
此外，两国元首还就加强教育和文化领域合作交流意见，并就国际议程重要问题和中亚局势进行了讨论。
最后，托卡耶夫总统邀请法国总统对哈萨克斯坦进行访问。
据此前报道，托卡耶夫总统29日上午乘专机飞抵巴黎，开始对法国进行正式访问。随后，法国总统埃马纽埃尔·马克龙在爱丽舍宫迎接哈萨克斯坦总统。当天，法国举行盛大仪式欢迎托卡耶夫总统到访。
【编译：小穆】