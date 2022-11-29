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副外长会见芬兰议会代表团

2022 年 11月 29 日 星期二 , 08:37
副外长会见芬兰议会代表团

哈通社/阿斯塔纳/11月29日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科28日会见芬兰议会与中亚国家议会间友好小组代表团。

会谈期间，副外长向与会人员介绍了总统在这一任期的重要优先事项。

与此同时，与会人员着重讨论了哈萨克斯坦的政治和社会经济改革，以及建立公正国家、公正经济和公正社会的目标。

谈到双边合作问题时，哈副外长指出，议会间关系为两国的政治对话做出了重要贡献和推动。

罗曼·瓦西里恩科还指出了，今年10月11日在赫尔辛基举行的双边政府间贸易和经济合作委员会例会议的作用。在这方面，他表示应进一步加强哈萨克斯坦和芬兰之间的贸易、经济和投资合作。

芬兰议会代表基莫·基尔尤宁则谈到了通过议会间关系进一步扩大与哈萨克斯坦的合作和双边关系的重要性。

此外，双方还讨论了哈萨克斯坦和芬兰之间的多边合作，以及当前国际议程上的问题。

值得一提的是，芬兰议会代表在两国建交30周年框架下对哈萨克斯坦进行访问。

芬兰是哈萨克斯坦在北欧的重要合作伙伴。 当前，哈萨克斯坦有45家芬兰合资公司。2021年，两国贸易额达到了3.027亿美元。

【编译：阿依波塔】

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