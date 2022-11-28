托卡耶夫总统会见俄罗斯政府总理米舒斯京

哈通社/莫斯科/11月28日 —— 据总统府新闻局消息，正在对俄罗斯进行正式访问的托卡耶夫总统28日会见俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京。

托卡耶夫总统在会谈中指出，哈俄两国之间的合作关系得到了高速发展。他表示，双方在经贸领域取得了有效的成果。

-我们高度重视与俄罗斯之间的合作。我和弗拉基米尔·弗拉基米尔维奇共同认为，今天的访问富有成效的。我们签署了联合宣言，并就经贸和投资领域相互合作热点问题进行讨论。此外，我们还共同召开了边境地区合作论坛。实际上，两国之间的双边贸易量去年达到了245亿美元。当前，我们已达到了这一数据，预计年底前将取得新的数据。-他说。

托卡耶夫感谢米哈伊尔·米舒斯京为取得实际成果所做的积极而有效的工作。俄罗斯政府总理则表示，他愿意实际落实两国元首达成的共识。

-您再次当选哈萨克斯坦总统后选择了俄罗斯为首次外访国家，这具有重要意义。这充分表明两国之间基于数百年友谊和兄弟，以及同盟合作关系得到了继续加强。就在刚刚，您在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了会谈，并共同签署了建交30周年联合宣言。此外，你们为加强俄罗斯和哈萨克斯坦之间的合作通过了战略决策。我们，也就是说两国政府有责任执行两国元首达成的共识。-他说。

据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日晚乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行正式访问。

28日，托卡耶夫在莫斯科出席了第十八届哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作论坛。当天，托卡耶夫总统同俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。

【编译：小穆】