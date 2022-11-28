韩国将量产自研小型武装直升机

2022 年 11月 28 日 星期一 , 21:55

哈通社/首尔/11月28日 —— 据韩联社报道，韩国计划量产自研小型武装直升机，并到2036年投入8200亿韩元（约合人民币44.2亿元）用于韩版«长钉»（Spike）导弹、«神剑»制导炮弹的研发和部署。

韩国防卫事业厅28日举行第147次防卫事业推进委员会会议，议决包括上述内容在内的工作计划。具体来看，会上通过有关130毫米制导火箭-Ⅱ系统研发基本计划、155毫米精准制导炮弹项目执行基本战略、修改大型攻击直升机第二期项目执行基本计划及采购计划、首次量产小型武装直升机计划的议案。

小型武装直升机项目旨在替代老旧的休斯500MD直升机、AH-1S«眼镜蛇»直升机。该项目于2001年起步，2020年12月被初步评价为满足战斗需求，委员会当天决定批准量产。

政府计划到2031年为此投入5.75万亿韩元。据悉，首批生产数十架，总产量为三位数。预计该直升机将到2024年底左右服役，在2025前年接受野战运用测试。防卫事业厅表示，韩国成为全球第七个拥有国产武直的国家。

155毫米精确制导炮弹是韩版«神剑»制导炮弹项目，该武器拥有相当于50发155毫米榴炮的威力，服役后可用K9自行火炮进行射击。130毫米制导火箭-Ⅱ系统类似于以色列«长钉»精准打击导弹系统，是主要利用移动发射系统的对地、对舰导弹。

另一方面，以政府预算案为准，到2028年的上述项目经费为3.3万亿韩元，这较去年议决项目执行基本战略时多1300亿韩元左右。