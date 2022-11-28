韩政府上调货运罢工危机预警至最高级

哈通社/阿斯塔纳/11月28日--据韩联社报道，韩国国土交通部（下称国土部）28日表示，货运工会持续罢工导致物流损失不断扩大，为此决定将危机预警上调至最高一级的«严重»级别。

韩国全国民主劳动组合总联盟旗下货物运输工会«货物连带本部»（下称货物连带）24日发起的总罢工当天已进入第五天。国土部表示，上述举措综合考虑货物连带罢工扩散至全国，导致港口等主要物流设施的进出口货物运输受阻。

随着危机预警被上调至最高级别，将由中央灾难安全对策本部主导应对罢工事态。由此，行政安全部长官李祥敏当天上午10时主持召开对策本部会议，同行政安全部、警察厅、国防部、海洋水产部、产业通商资源部等部门讨论具体应对方案并采取跨部门综合紧急对策。政府计划动员一切力量降低罢工给国家经济带来的损失。

国土部和货物连带将于当天下午2时在中央政府世宗办公大楼举行罢工以来的首次谈判。这也将是双方自本月15日后时隔13天再次对话。据悉，货物连带要求政府永久实施安全运费制度并扩大其适用范围，而国土部则坚持只能延长实施三年，不能扩大适用范围的立场。货物安全运费制度重点在于设置货运费下限，防止货运车主过劳、超载、超速，原定从2020年起至今年实施三年。

分析指出，双方的谈判结果恐不乐观。还有观点认为，若谈判破裂，政府很可能在29日经国务会议的审议和表决，对货物连带下达«开工命令»。

根据早前报道，韩国全国民主劳动组合总联盟旗下货运工会«货物连带本部»24日开始全国大罢工。