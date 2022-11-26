哈萨克斯坦总统托卡耶夫在宣誓就职典礼上的讲话

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 – 哈萨克斯坦共和国当选总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于11月26日，在首都阿斯塔纳的独立宫完成了向哈萨克斯坦人民、宪法和国旗的庄严宣誓仪式，正式开启新的任期。

托卡耶夫总统在完成宣誓后，向现场与会者及全国人民发表了讲话。以下为讲话全文：

尊敬的同胞们！女士们先生们！尊贵的客人们！

今年对于我们的人民而言是非常重要的一年。哈萨克斯坦正在进入发展的新时代，开启了迈向彻底革新的大规模改革举措。我们实施了宪法改革，对国家的主要领域进行了全面的现代化变革。

有赖于这些变化，人民对未来的期望加深了，对实现美好目标的信心增强了。我对各地区的访问和与当地居民的会晤中，深刻的感受到了这一点。与此同时，此前的全民公决显示了人民对新举措的普遍支持。哈萨克斯坦人对积极变化的渴望为我们的工作提供了强大的动力。

我们势必要将已经启动的改革进行到底。根据宪法的新规定，从今往后，总统任期为七年一届不可连任。这，将为新一代政治家走上前台开辟道路。我深信，这是正确的决定。

根据宪法的规定，所有的权力部门都将面临全面更新。这一全新的政治季节，以总统选举为开端。选举的竞选活动持续了大约三个月的时间，期间进行了充分的意见交换，就我国的未来进行了有意义的讨论。公民们对未来表现出的关心态度，证明了哈萨克斯坦公民社会的成熟度。新的政治人物走上了政治舞台，而人民也在11月20日作出了选择。

选举是公正和透明的，这得到了观察员、专家和记者们的证实。人们的投票积极性非常高，一些公民甚至是不分老幼全家出动，前往投票站投票。

公民们在此次选举中的表现证明，当面对国家利益的选择时，我们的人民始终的团结俄。我们的先辈自古至今，都不断强调团结是高于一切的。我们已经向世界证明，我们是一个现代化的文明国家，并且忠实于我们父辈和祖辈所走的道路。

此次选举中，人民表达了对我的充分信任。事实上，来自人民的信任是无价的财富。我将选举结果视为公民们对我的政治纲领的支持，以及对实施下一阶段计划的信任授权。民心所向、授权治国——这是一个人一生中最大的光荣和无比沉重的责任。

在我看来，未来的七年是一次难得的机会，让我能够履行我对今世后代所承担的责任。哈萨克人有一个非常崇高的概念——«阿玛纳特（Amanat）»。意味着一份信托、约定和责任。人民对我的信任，就是我背负的阿玛纳特。忠诚于这份阿玛纳特，是我神圣的职责。我将尽一切努力不辜负人民的信任，将哈萨克斯坦变成一个繁荣昌盛的国家。

我向所有参加选举的公民表示感谢。我特别感谢那些积极参与竞选的人、观察员和记者。我要向各位总统候选人表示敬意。政党和社会团体在关键时刻，表现出了惊人的团结性。我想向集体提名我成为总统候选人的人民联盟的成员们表示感谢。

作为一国总统，我不仅要对投票给我的公民负责，也有责任为其他没有选择我的公民负责。哈萨克有句古语说：«如果富豪的财富来路不正，那这财富犹如粪土；如果执政者不能守护正义，那他的政令不过是废纸一张。（Байлық не керек, адалдан жимасаң, билік не керек, әділдік құрмасаң）»这是我的人生准则，我始终严格遵守。

今天，我亲吻天蓝色的旗帜，向我的充满智慧的人民低头致意，并缅怀那些为我们的自由而献出生命的先辈。我誓言永远忠于人民的梦想和愿望，永不偏离既定道路，捍卫哈萨克斯坦国家利益。我把手放在宪法上，发誓要严格遵守它的每一个字。我所作出的这些宣誓，将是我工作中不可动摇的准则。

当下，我们的共同目标是建立一个法律和秩序得到遵守、公民的权利得到应有尊重的、公正的哈萨克斯坦。要改造社会，将哈萨克斯坦变成一个拥有真正民主制度的发达国家，我们还有很多工作要做。也只有通过这样的改变，我们才能形成新的民族素质，稳固我们神圣的主权独立。

现在我们正处于这条荆棘之路的开端，许多工作正在等着我们。每个公民都必须意识到，他/她对国家未来所负有的责任。从教育到工业，实现社会各个领域的现代化革新，将是我们国家政策的主要方向。而新技术、高劳动生产率和公民的创造性，将成为我国经济长期增长的基础。

消除所有阻碍我们活跃公民创业精神的人为障碍和限制，将是我们当下的首要任务。今后，企业家们只需要应对必要的税务审计即可，来自官方的、对其业务的各种无故的检查，将永远成为过去式。

国家和企业是天然的合作伙伴。所有阻碍中小企业发展的非法行为，都将依法得到严惩。我们将着手实施大规模工业化建设和基础设施现代化改造，确保我们幅员辽阔的国家的每一个地区都能获得发展的新动力。

如果无法确保真正的法治，就不可能建立公平的市场经济、保护私有财产、发展竞争和根除腐败。因此，保证法律面前人人平等——将是我国长期进步的关键条件。所有问题，尤其是特别敏感和有争议的问题，都只能通过在议会中的建设性对话，通过讨论解决。接下来的参议院和马吉利斯选举将为此创造可能性。

我们必须矢志不渝的遵循《意见多元但团结一心的民族》这一原则。我们必须以各种可能的方式，不断的加强由我们的人民所创造的、通过《我们的统一来自我们的多样性》这一公式实现的历史成就。任何企图挑拨社会矛盾、破坏民族团结，并最终针对我国主权的挑衅行为，都将遭到我们的严厉打击。

建立一个能够满足公民和时代需求的高效的国家，不仅是我们肩负的责任，也是一项重要的历史性任务。我们将按照任人唯贤、公开竞争的原则，通过吸收有实干经验的新干部，充实公务员队伍。总统人才储备库的人员，将得到积极的考量。

人，是我们最主要的财富。正因如此，创造一切条件保障公民的福祉就非常必要。我们国家的发展，主要依靠自己的力量，同时也积极开展各领域的国际合作，其中包括吸引外商直接投资。

哈萨克斯坦将继续执行以保障国家利益为核心的平衡的、建设性的外交政策。与俄罗斯、中国、中亚伙伴国家，以及一体化联盟内的伙伴之间的互利合作和战略伙伴关系问题，将是我们优先关注的重点。

我们将竭尽全力发展与美国、欧盟、亚洲、中东和高加索地区国家以及所有有关国家的多方面合作。哈萨克斯坦始终将是坚定遵守现行国际法和《联合国宪章》的国家。

我们将建立公正的国家、公正的经济和公正的社会。这些原则在我的竞选纲领中得到了具体体现，其中的每一个句子乃至每一个单词都将得到我的重视。我的竞选纲领，是我长期思考和研究后得到的成果，甚至可以说，是我发自内心的言论。

我很清楚，人民支持我的倡议，并对这些倡议寄予厚望。因此，我会尽一切努力，确保竞选纲领中的每一项承诺能都得到全面的落实。我将签署一项特别法令来执行这些措施，并亲自对其予以监督。

现在不是庆祝选举胜利的时候，而是努力工作的时候。所以我们需要立即开始工作，并且在任何情况下都不应放松。借此机会，我想先谈几个需要解决的问题。

在我的选前演讲中，特别关注了农村的发展。当今全国大约 40% 的人口生活在农村地区。人民有句俗语：«乡村是国家的摇篮»，这并非空穴来风。因此，如果不能有效的改善农村地区的生活水平，将是我们的失职。为此，今天我将签署一项法令，指示政府制定一个为期 5 年的乡村发展概念。

这将是我在新总统任期内的第一个法令。政府需要将所有旨在发展农村的项目推广和系统化，并切实的予以落实。

另一个重要的任务，即确保所有被非法转移至国外的资产得到完全的追回，实现对正义的匡扶。为此，政府将制定一项法案，对被非法转移的资本返还我国的必要程序予以规范。该法案还将消除导致不当得利和非法资产剥离的原因和条件。

所有被返还的资金都应该为公民的利益服务，这些资金将被用于高科技产业、学校和医院建设以及实施社会项目所需的投资。我会在今天签署与之相关的法令。我也相信，那些富有的企业家们，也会很快就会响应号召，履行他们造福社会和人民的责任。

在国家建设方面，我们明确遵循«一个强有力的总统——一个有影响力的议会——一个负责任的政府»的公式。总统选举启动了对所有主要权力机构进行一致重置的进程，并构成了«大选举周期»的第一阶段。

我们将继续推进政治现代化的系统化进程。今天我还将签署《关于举行哈萨克斯坦共和国议会参议院代表选举的法令》。接下来的参议院议员选举将是修宪实际落实进程的延续。遵循竞争和透明的原则，参议院议员结构的一部分将得到更新。

此外，今天，作为实施宪法改革的既定步骤，我将签署《关于哈萨克斯坦共和国最高审计院若干问题的法令》。它的全面转型将是下一个阶段。

我将在稍后宣布关于其他重要和热点问题的决定。我想重申的是，我们还有很多工作要做。为了我们国家的利益，这将是艰苦的工作。我要求整个国家机器光荣​​地完成这项任务。

在我们的队伍中，只有那些忘我工作、忠心报国的人才会拥有一席之地。这些人，会获得我们的支持和社会的尊重。我想套用一句智慧而古老的俗语：

«高官厚禄，不过是握在手中的冰块，最终会化为乌有。而为国家谋福利的行为，将是一笔遗产，被后人永世铭记。»每个公民都该深刻的理解这句话。

国家利益高于一切。我要求全体公务员认真履行职责。

总之，专业、诚实和谦虚应该成为我们的主要原则。如果我们不能向社会灌输新的价值观和培养更好的品质，那么所有的改革都将是徒劳的。蔚蓝色的国旗、护照和我们的国语，是我国人民精诚团结的标志。

我们的先祖们曾经团结一致，在欧亚大陆上纵横驰骋，建立了金帐汗国、哈萨克汗国等强大的国家，在历史上留下了辉煌的篇章。而在国家面对危难的时刻，我们的人民也曾团结一心共同抗争。历史上那些伟大的可汗、勇士和杰出人物的英雄主义事迹，便是其生动的写照。

正是无数先烈为了争取自由而进行的顽强斗争，令哈萨克斯坦得以获得独立。我们必须对那些为我们主权国家的建立和巩固做出巨大贡献的历史人物给予公正的评价。对其成功与失误的评判只能属于时间和历史，时间是最公正的法官，而历史则是真理的尺度。正因如此，围绕他们的政治化解读和利用是不能被允许的。

如果我们想成为一个公正的国家，那么我们就必须客观地评估过去并从中吸取教训。 «学习好的，远离坏的。»立志于未来的国家必须遵守这一规则。

我经常指出，我们应该将爱国、勤奋、求知、创新、创造、团结、仁爱等高尚品质作为我们的处事原则。

在公正的哈萨克斯坦，劳动者理应享有特殊的荣誉。因此，进一步提高教师、医生、执法人员、救援人员、工农人员的地位十分重要。 们应该成为这个国家最受尊敬的公民。

只有当这些职业的代表得到应有的尊重和荣誉时，我们才能说我们的社会真正焕然一新。

许多人感叹我们这个时代缺乏真正的英雄。但真正的英雄，从来不在聚光灯下，也不在掌声经久不息的地方。真正的英雄，一直就生活在我们当中。他们每一天都在工厂劳作，在驾驶公共汽车，在操作客机，或者身着救援服工作，在接待病人，在操练军事装备。

真正的英雄们天不亮就起床，在农村劳作以便我们的餐桌上有足够的食物，让我们可以养活年幼的孩子和年迈的父母。

我们的英雄是创业者，他们开始自己的事业，创造就业机会，为他们的员工和他们的家人创造新的机会。

我们的英雄是志愿者和慈善家，他们无偿向社会捐赠他们的爱心和精力、经验和知识、财产和资金。

所有的这些人——他们都是我们人民的骄傲和希望。

瞧，正是这些劳动者，构成了我们人民的脊梁和国家的支柱。

想要成为一个位列世界先进行列的国家，除了学习他人只要，我们也必须有能够令他们借鉴学习的长处。我们不仅要利用别人创造的东西，还要把我们自己的发现和成果奉献给世界。为此，我们的人民必须拥有潜力、智慧和技能。

我以哈萨克斯坦充满活力和进取精神的年轻人而自豪。再次的，我想要引用诗人马赫詹的诗句：«我对青年充满信念»。事实上，我们确实应该对年轻人予以支持。因为，年轻一代将为我们的国家开辟通往更光明未来的道路。

但为了成功，年轻人需要孜孜不倦地工作，学习新的知识，获取有效的经验。只有在这种情况下，他们才能成为他们所在领域的真正专业人士，才会受到需求和尊重，并造福于社会。遵循这些原则的人，将不会面临落后于时代的危机。

如今这个时代，是一个不断加速发展的、压缩了事件进程的时代。我们言行的真正价值，最终只能交由历史的天平来评价。问心无愧和获得人民的认可，便是我们此刻所能获得的最佳回报。我主要将这个公式应用到我自己身上。

我们，是一个精神遗产丰富、发展潜力巨大、强大而自给自足的国家。东方的伟大导师阿尔-法拉比曾经教导我们，要守卫公正、热爱真理、珍惜荣誉、克制欲望，并对追求知识保持永恒的渴望。

我相信，作为在我们国家性发展中取得重大突破的一代人，我们有很好的机会载入史册。这一切都取决于我们自己，取决于我们如何努力。

我们的责任是给子孙后代留下一个强大的国家。我们可能还会面临许多考验和困难，但只要始终保持精诚团结，我们就能克服一切艰难险阻。

今天，站在人民的面前，我祈祷我们所开启的事业能够取得成功。哈萨克人是一个忠于自己传统的民族。今年，在我访问神圣的麦加时，我在天房的墙根下诵读的古兰经，以纪念我们的先祖，并向真主祈求一件事——那就是国家的安宁。

只要国家安宁，我们的领土完整就有保障，我们的团结就会不断凝聚，我们的国家地位也将牢固不破。作为哈萨克人的孩子，作为哈萨克斯坦总统，坚定不移地守护这些价值观，将是我的神圣职责。

职位是短暂的，但人民是永恒的。我相信，在接下来的七年里，在人民的支持下，我一定会光荣地完成我的总统使命。我们有同一个祖国，同一个国家，同一个人民！所以让我们团结起来！同胞们！

愿我们的国家繁荣昌盛！祖国——哈萨克斯坦共和国万岁！人民万岁！愿我们的人民永享安宁！独立的哈萨克斯坦万岁！

【编译：木合塔尔·木拉提】