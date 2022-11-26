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    托卡耶夫正式宣誓就职哈萨克斯坦共和国总统

    2022 年 11月 26 日 星期六 , 11:00

    哈通社/阿斯塔纳/11月26日 – 在哈萨克斯坦共和国2022年非例行总统选举中胜出的哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，26日正式宣誓就职。

    宣誓就职典礼于阿斯塔纳时间10：50时，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳独立宫准时举行。

    宣誓仪式开始前，在庄严的护卫队护卫下，哈萨克斯坦共和国国旗、总统旗，以及哈萨克斯坦共和国宪法被恭迎进入举行总统就职仪式的大厅，并被安置在演讲台正中央。

    随后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫走上演讲台，手抚宪法，向全体哈萨克斯坦公民及宪法庄严宣誓：

    - 我在此严正宣誓，我将忠诚的为哈萨克斯坦人民服务，严格的遵守和捍卫哈萨克斯坦共和国的宪法和法律，保障和守护公民的合法权利和自由不受侵犯，忠实的履行作为哈萨克斯坦共和国总统所必需完成的工作和任务。

    完成宣誓后，托卡耶夫正式就职哈萨克斯坦共和国总统一职。

    乐队奏响哈萨克斯坦共和国国歌，随后，哈萨克斯坦中央选举委员会主席向总统核发了《哈萨克斯坦共和国总统工作证》。

    政府成员、议会成员、宪法委员会成员、最高法院法官、驻哈外交使团代表和其他受邀嘉宾参加了总统宣誓就职仪式。

    11月20日，哈萨克斯坦举行了非例行总统选举。全国69%选民，即828.2万余人参加了投票。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共获得6 456 392张选票，得票率为81.31%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    哈萨克斯坦 总统 总统选举-2022
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