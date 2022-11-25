韩部分行业因货运罢工面临瘫痪风险

哈通社/阿斯塔纳/11月25日--据韩联社报道，韩国全国民主劳动组合总联盟旗下货运工会«货物连带本部»（下称货物连带）总罢工25日进入第二天。在货运物流可能即将出现瘫痪的情况下，政府正在考虑勒令有关行业开工。

据国土交通部消息，截至当天下午5时，全国各地约6700余名货物连带成员们参加集会，约占工会成员总人数的30%。但货物连带方面则表示，几乎所有成员都参加罢工，还有部分非工会成员的从业人员也参加罢工。受罢工影响，当天上午10时至下午5时，各港湾的集装箱吞吐量降至平日的28%，为1.0451万标箱（TEU）。

国土部方面称，截至目前，涉及汽车、钢铁、水泥等相关业务的各协会未接到拒运报告，尚未出现罢工造成损失的情况。但水泥、混凝土拌搅运输车、施工建筑等主要靠陆运的产业一线已有即将出现瘫痪的迹象。据韩国水泥协会消息，当天水泥出厂量只有2吨，远不及单日平均出厂量20万吨，出现180亿韩元的销售损失。混凝土拌搅车行业有关人士预测，29日起在全国范围内出现停工现象。

面对产业损失进一步扩大的风险，政府正在考虑勒令有关行业开工。总统尹锡悦24日表示，若拒运情况将持续，政府不得不考虑下达开工令等各种对策。国土部第二次官（副部长）鱼命昭表示，政府正从技术实务层面考虑下达开工令，并综合检查此次总罢工是否会给国家经济带来严重的负面影响。

《货物车运输事业法》规定，若货运业主或从业者无合理理由集体拒绝货运并造成严重问题时，国土交通部长官可下达开工令，若拒绝将被处以3年以下的有期徒刑或3000万韩元以下罚款。



