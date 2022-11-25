Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  世界哈萨克人

蒙古国哈萨克族裔作家获«人民作家»称号

2022 年 11月 25 日 星期五 , 14:59
蒙古国哈萨克族裔作家获«人民作家»称号

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 – 蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫向生活在该国巴彦乌列盖地区的哈萨克族裔作家苏勒坦·塔乌凯吾勒授予«人民作家»荣誉称号。

据蒙古国媒体Кaznews.mn报道，在蒙古共和国独立98周年暨蒙古帝国缔造者成吉思汗诞辰860周年之际，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫签署总统令，向一批功勋公民授予荣誉称号、勋章、奖章等国家奖励。

其中，蒙古国哈萨克族裔作家苏勒坦·塔乌凯吾勒因其未该国文学领域发展做出的杰出贡献，被授予«人民作家»荣誉称号。

苏勒坦·塔乌凯吾勒著有许多文学作品（哈蒙双语），并曾将《蒙古秘史》、《古代蒙古帝王大百科全书》等历史文献，以及《蒙古人民谚语和俗语》、《蒙古国宪法》等一系列书籍、文献、资料翻译为哈萨克文。此外，他还将《古兰经》、《伊斯兰教基本知识》、《阿拜箴言录》等作品翻译成了蒙古文。

其翻译工作为蒙哈两族人民加深相互之间的文化互动和联系理解，提供了巨大的便利与贡献。

苏勒坦·塔乌凯吾勒1944年出生于巴彦乌列盖地区，1966年毕业于蒙古大学，拥有经济学博士学位，曾担任蒙古共和国议会议员、蒙古驻匈牙利和奥地利特命全权大使等职务。

【编译：木合塔尔·木拉提】

Теги:
相关新闻
美国首都华盛顿将开设一所哈萨克学校
颉跌利施可汗纪念碑的发现是国际学术界重要事件
专访蒙古国外长：发展与哈萨克斯坦的关系是蒙古对外政策的重要方向之一
哈萨克裔选手夺北京马拉松比赛冠军
国际驯鹰大赛将在东哈州举行
哈萨克裔女演员荣获中国电视剧届最高奖项
哈萨克斯坦政府将加大对金帐汗国学术文化项目支持力度
焦点
1 2023年政府将出台农村发展概念
2 哈萨克斯坦参议员与加拿大代表举行会谈
3 前10个月哈萨克斯坦航空公司收入增长37%
4 今年哈萨克斯坦葵花籽油产量和出口量均显著增长
5 日本球迷自发在赛后清理看台垃圾 被赞文明模范

时事新闻