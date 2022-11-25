农业部拟扩大对沙特阿拉伯羊肉出口

2022 年 11月 25 日 星期五 , 14:22

哈通社/阿斯塔纳/11月25日--农业部副部长阿依达尔别克•萨帕若夫周五会见了Al-Reef Al-Tholathy公司首席执行官穆罕默德·纳赛尔·阿尔穆凯里什。

双方讨论了哈萨克斯坦与沙特阿拉伯最大食品生产企业之间合作前景。

双方对沙特阿拉伯企业参与哈萨克斯坦养羊业发展基金项目的可能性予以特别关注。该项目致力于促进哈萨克斯坦羊肉向阿拉伯国家，主要是波斯湾国家的出口。按计划，基金会利润将用于资助国内畜牧业从业者。目前，项目吸引投资工作已启动。

Al-Reef Al-Tholathy公司是沙特阿拉伯成长速度最快的食品生产企业之一，致力于向本国市场供应高质量的冰鲜肉，完全有资质成为潜在合作伙伴。

2022年前9个月，哈萨克斯坦共出口了2.97万吨肉类，其中6700吨为羊肉。乌兹别克斯坦、阿联酋、科威特、阿曼和巴林是哈萨克斯坦羊肉主要消费国。农业部将继续采取措施，促进哈萨克斯坦羊肉生产商拓展市场，增加产量。

在访问哈萨克斯坦期间，Al-Reef Al-Tholathy公司代表团前往哈南部地区，详细了解当地畜牧企业经营活动情况。

【编译：阿遥】