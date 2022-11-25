阿克托别召开欧亚历史国际学术研讨会

哈通社/阿克托别/11月25日 – 主题为《欧亚历史和文化框架下的咸海-里海地区》的国际学术研讨会在阿克托别举行。

来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、法国、美国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、中国、蒙古国等10个国家的历史学家、考古学家、民族学家、艺术史学家、文化领域专家参加了此次会议。

在为研讨会开幕式致辞时，阿克托别州州长耶拉勒·托赫詹诺夫表示，此次会议将为研究不同历史时期居住在咸海-里海地区的人民的历史和文化提供新的动力。

州长同时指出，根据考古学证据显示，仅在阿克托别州境内，就有1000多处历史文化遗产，其中许多属于匈奴时代的冶金遗迹，显示了当地人民在青铜器时期就已经掌握了先进而复杂的冶金生产技术。

耶拉勒·托赫詹诺夫表示强调指出，一个不知道其历史的国家的未来是暗淡的。他认为，有必要通过认真研究本地区的历史文化，理清历史的文化脉络弘扬哈萨克斯坦的民族价值观。

在此次会议期间，与会各方围绕咸海-里海地区的历史和文化涵义、民族文化和政治问题的分析、对该地区文物古迹的研究等主题发表了演讲并进行了讨论。

与会学者们指出，阿克托别州拥有欧亚大陆最古老和最庞大的两个采矿和冶金中心中的一个，在青铜时代当地曾拥有极为丰富的历史遗产。据初步估计，青铜时代这里出产铜1.35万吨。目前，一个地质考古团队正在当地开展研究工作。

会议期间，为了更好地研究阿克托别地区这片历史上最早拥有人类定居点的区域，与会者建议在2023年组织关于欧亚大陆匈奴历史问题的国际科学会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】