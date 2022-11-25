哈萨克斯坦举办乌兹别克斯坦文化日活动

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 – 为庆祝哈乌建交三十周年，哈萨克斯坦正在举办«乌兹别克斯坦日»系列活动。

据哈萨克斯坦文化和体育部消息，在哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦正式建立外交关系三十周年之际，哈萨克斯坦举行了一系列主题为«乌兹别克斯坦日»的活动。

活动框架下举办了圆桌研讨会、展览、手工艺大师课程等。

期间，还展映了配有哈萨克语解说的乌兹别克斯坦纪录片《茶》。

在哈萨克斯坦国立学术音乐剧剧院举行的大型晚会上，来自乌兹别克斯坦的知名音乐人和剧团献上了精彩的文艺表演。

哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫表示，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦不仅是拥有两千多公里共同边界的友好邻邦，更是拥有两千多年共同历史的兄弟民族。

达吾然·阿巴耶夫表示，哈乌之间的精神文化联系自古传承至今，未来也必然将继续加深人文领域的合作。

- 我们是友好的兄弟同胞，是自古至今团结一致，共享和平与繁荣的友邦。我衷心希望作为突厥世界两大支柱的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦关系将继续加强。- 达吾然·阿巴耶夫说。

乌兹别克斯坦方面对哈萨克斯坦文体部协助组织文化日活动表示了感谢，并强调对与哈萨克斯坦共同开展一系列合作项目非常期待。

【编译：木合塔尔·木拉提】



