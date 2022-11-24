哈萨克斯坦是中亚最具投资吸引力的国家

2022 年 11月 24 日 星期四 , 14:15

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 -- 当前全球动荡的条件下，世界各地，特别是欧亚地区的投资流动受到许多负面因素的严重压力。

根据《世界投资报告》，全球投资环境在2022年开始发生巨大变化，因为经济形势导致了三重危机--粮食和能源价格居高不下、已建立的全球供应链中断以及融资工具短缺。今年一季度数据显示，全球新公布投资项目量下降21%，跨境并购活动下降13%，国际项目融资交易下降4%。

尽管存在对投资产生负面影响的因素，但哈萨克斯坦仍然是中亚吸引投资的领导者，累计约占该地区所有投资的60%。2021年，吸引外资237亿美元，比2020年增加38%。根据2022年上半年的数据，投资流入增加了28%，达到145亿美元。

鉴于世界竞争加剧，为了吸引新投资者并留住现有投资者，从2019年开始，哈萨克斯坦正在系统的三个层面，即外部、中央和地方有效实施了措施。

对外，哈外交部与驻外使团和哈国家投资公司（Kazakh Invest）一起，每年与大量公司进行直接谈判，约形成200多个新项目，并进一步转移到中央国家机关层面。已有40多个投资项目在各地投入运营。

Kazakh Invest 以«一站式»原则支持投资项目，为投资者提供服务，为投资项目的实施提供全面支持，如获得许可证、地块和投资优惠，提供咨询服务，协助处理投资活动过程中出现的各种问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】