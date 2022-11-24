参议院议长：全国人民一致对国家元首的战略举措表示了支持

2022 年 11月 24 日 星期四 , 13:20

哈通社/阿斯塔纳/11月24日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，全国人民一致对国家元首的战略举措和建立公正的哈萨克斯坦目标表示了支持。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在24日召开的参议院全体会议期间表示，议长表示，11月20日，哈萨克斯坦举行了总统选举。

-对于我们国家非常重要的时期，民众做出了自己的选择并进行了投票。根据中央选举委员会公布的投票结果， 81.31% 的选民将票投票给了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫。全国人民一致对国家元首的战略举措和建立公正的哈萨克斯坦目标表示了支持。 国家为公开且公平举行选举创造了所有必要条件。-他说。

议长指出，国内和国际观察员们也确认，本次选举是按照国家立法和相关国际标准举行的。

-总的来说，此次选举表明哈萨克斯坦进入了一个新的发展阶段。 当前的任务是，落实总统下达的重要工作指示。我们需要共同、有效实施竞选纲领，相信我们大家会朝着这个方向开展有效工作。-阿什姆巴耶夫说道。

【编译：阿依波塔】