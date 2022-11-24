哈萨克斯坦最特别的人名 来自《冰与火之歌》中的主角

2022 年 11月 24 日 星期四 , 12:16

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 – 给孩子起名是一件非常重要的事情，因为人的名字往往会伴随其一生，特殊或少见的名字更容易被人们所记住。

用伟人或者受到尊敬的长辈给孩子命名，是许多地方的常用方式。不过，近几年来，世界各地也出现了一些用小说或者影视剧中的角色名字，为自己的孩子命名的情况。

这种情况在哈萨克斯坦也有出现，有不少近几年出生的孩子，就被冠以了知名影视剧中的角色名。其中，最常见的就是来自美国知名热剧《冰与火之歌：权力的游戏》中的几位主角的名字。

根据哈萨克斯坦国家统计局的一项统计显示，在全哈萨克斯坦，共有43人名叫«艾莉亚（Арья）»，有4人名叫«丹妮莉丝（Дейнерис）»。

从《冰与火之歌》这部作品中被取用的名字，还有«提力昂（Теон）»和«布兰（Бран）»。

事实上，在哈萨克斯坦，这类有意思的命名来源并不仅限于《冰与火之歌》这一部作品。

例如，在哈国就有名叫«莱戈拉斯（Леголас）»和«索隆（Саурон）»的男孩儿。这两个名字，取自著名的魔幻电影（小说）《魔戒/指环王》。

此外，全国有278名女孩，名叫«莱娅（Лея）»。这个名字来自电影系列作品《星球大战》中备受欢迎的角色——莱娅公主。

不过，似乎其他几个男主角的名字倒是不怎么受欢迎，例如全哈过只有2个人名叫«索罗（Соло）»，1个人名叫«卢克（Люк）»，1个人叫«阿纳金（Энакин）»。

在哈萨克斯坦，也有以希腊神话英雄为孩子进行命名的人。

例如，在哈国有一个孩子的名字是«赫拉克勒斯（Геркулес）»，与古希腊的大力士同名。还有一个孩子的名字叫做«宙斯（Зевс）»，这是希腊神话中的众神之父。

此外，还有26个女孩的名字叫做«赫拉（Гера）»，这个名字来自古希腊神话中的天后。

【编译：木合塔尔·木拉提】