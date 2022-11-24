哈萨克斯坦代表团出席联合国文明联盟第九届全球论坛

哈通社/阿斯塔纳/11月24日--由外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫和宗教与文明间对话发展中心主席波拉特·萨尔森巴耶夫率领的哈萨克斯坦代表团出席联合国文明联盟第九届全球论坛。

论坛由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯主持，欧洲、中东和非洲国家外交部领导人出席论坛。来自世界95个国家的1000多名代表参加了此次论坛，其中包括44个部长级代表团。

哈副外长在讲话中指出了哈萨克斯坦在创建宽容社会方面拥有的丰富经验，及宗教间对话的独特范例。

同时，他还谈到了根据哈萨克斯坦的倡议定期举行的世界和传统宗教领袖大会，及该主题第七届大会的结论。

论坛框架下，奥玛洛夫与联合国不同文明联盟高级代表米格尔·莫拉蒂诺斯、摩洛哥外交部长纳赛尔·布里塔和巴基斯坦外交部长希娜·哈尔等举行了一系列双边会谈。

会谈期间，与会人员讨论了双边和多边合作的广泛问题。

根据早前报道，联合国不同文明联盟第九届全球论坛22日在摩洛哥非斯开幕，联合国秘书长古特雷斯在致辞中指出，当今世界反犹太主义、反穆斯林、迫害基督徒、仇外心理和种族主义等长期以来的邪恶势力正在进一步加剧，而联合国不同文明联盟正在助力于展示如何促进全球团结行动。

【编译：阿依波塔】



