托卡耶夫总统出席集安组织集体安全委员会会议

2022 年 11月 23 日 星期三 , 21:56

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日在埃里温出席集体安全条约组织集体安全委员会会议。

托卡耶夫首先感谢与会者向他在哈萨克斯坦非例行总统选举中获胜致以的祝贺。

-我想指出，哈萨克斯坦同区域盟友和合作伙伴之间的全面加强友好、睦邻和互利合作的战略方向不会改变。我们将在接下来的时间中尽全力保持与各国之间的双边和多边形式的高水平合作。-他说。

托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦对集安组织框架下各合作方向的立场。他强调，集安组织成员国领导人会晤在复杂的地缘政治冲突和前所未有的挑战背景下举行。

-国际事务日益增加的不稳定性并没有绕过集安组织空间。在我们的区域，危害整个欧亚空间的稳定和安全的冲突仍在继续。在这种情况下，保持和推进公开、实质与建设性对话至关重要。这是摆脱复杂危机和冲突的有效和最佳方式。-总统说。

哈萨克斯坦总统欢迎亚美尼亚-阿塞拜疆冲突通过外交手段调解的措施。

-我们都关心亚美尼亚和阿塞拜疆之间的关系得到恢复。我们也希望俄方的维和行动将为仅通过政治-外交手段解决冲突，以及双方签署和平协议创造机会。-他说。

托卡耶夫总统还谈及了阿富汗局势。

-寻找调解阿富汗局势是保障集安组织南部边境安全的主要因素之一。为解决该国社会经济问题，哈萨克斯坦愿意继续与阿富汗领导层开展合作。我们对阿富汗提供着人道主义援助。-总统说。

国家元首提出了一些与组织框架下活动的进一步发展有关的建议。他指出，进一步推动组织维和潜力是近期的优先事项。

哈萨克斯坦总统最后就亚美尼亚在担任集安组织轮值主席国期间的有效工作向尼科尔·帕希尼扬表示感谢，并祝愿白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科在2023年的轮值主席国期间的工作顺利。 根据会议结果，各成员国领导人通过了哈萨克斯坦代表伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫于2023年1月1日起出任为期三年的集安组织秘书长职务的决定。 【编译：小穆】