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伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出任集安组织秘书长

2022 年 11月 23 日 星期三 , 20:18
伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出任集安组织秘书长

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 —— 伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出任集体安全条约组织秘书长职务。

据了解，集体安全条约组织集体安全委员会是集安组织最上级机关，成员包括哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯总统。

集安组织秘书长是该组织的最高级别官员，是组织秘书处的领导人。该职位经集安组织集体安全委员会的同意获任。

2020年1月1日起，白俄罗斯代表斯坦尼斯拉夫·扎斯担任集安组织秘书长。

伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫（Иманғали Тасмағамбетов）1956年12月9日出生于阿特劳州。

1979年毕业于乌拉尔师范学院地理理科系地理与生物专业；

1989-1991年，担任哈萨克斯坦共青团中央书记处第一书记；

1991年任哈萨克斯坦青年事务国家委员会主席；

1993-1995年，哈萨克斯坦总统助理；

1995-1997年，哈萨克斯坦副总理，并在1997年兼任教育和文化部部长；

1997-1998年，哈萨克斯坦总统办公厅主任；

1998年担任哈萨克斯坦总统第一助理；

1999年-2000年，阿特劳州州长；

2000年12月-2002年，哈萨克斯坦副总理；

2002年-2003年，哈萨克斯坦总理；

2003-2004年，哈萨克斯坦国务秘书；

2004年，哈萨克斯坦总统办公厅主任；

2004年12月-2008年4月，阿拉木图市市长；

2008年4月-2014年10月，阿斯塔纳市市长；

2014年-2016年，国防部部长；

2016年-2017年，政府副总理；

2017年-2019年，哈萨克斯坦驻俄罗斯大使；

2019年12月18日，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的命令，塔斯马哈穆别托夫正式退休

【编译：小穆】


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