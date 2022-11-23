阿斯塔纳进程：担保国发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 ——第19轮叙利亚问题阿斯塔纳和平进程国际会议23日在阿斯塔纳结束。

根据会议结果，哈萨克斯坦外交部副部长阿德勒•图尔森诺夫宣读了担保国的联合声明。

-第一，根据2022年7月19日在德黑兰举行的阿斯塔纳进程担保国三方会议达成的共识，考虑到全球和区域局势的发展，指出了阿斯塔纳进程在稳定调解叙利亚危机的作用。第二，重申了对阿拉伯叙利亚共和国的主权、独立、统一和领土完整，以及对《联合国宪章》宗旨和原则的坚定承诺，并强调这些原则应得到普遍遵守和尊重。-他说。

据他介绍，联合声明第三项指出，各方决心继续开展一切形式和表现的反恐合作，并反对旨在破坏叙利亚主权和领土完整，以及威胁邻国国家安全的分裂主义计划，包括跨境袭击和渗透计划。

-第四，深入讨论了伊德利卜“冲突降级区”的情况。各方同意进一步努力确保伊德利卜“冲突降级区”及其周边地区的局势持久正常化，包括人道主义局势。各方强调，需要通过全面执行关于伊德利卜的所有协议来维持“实地”和平。

据悉，叙利亚问题阿斯塔纳和平会谈又被称之为“阿斯塔纳进程”，于2017年1月启动，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

【编译：小穆】



