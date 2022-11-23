哈萨克斯坦驻华大使会见中国科技部副部长

2022 年 11月 23 日 星期三 , 22:50

哈通社/北京/11月23日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫23日同中国科技部副部长张广军举行会见。

会见上双方讨论了科技领域双边合作的实际问题以及落实今年九月中国国家领导人对哈萨克斯坦进行国事访问期间哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特•托卡耶夫和中国国家元首达成若干协议的途径。

努雷舍夫大使向对方介绍了哈萨克斯坦正在进行的旨在建设«公正的哈萨克斯坦»的大规模政治和经济改革，并告知了几天前举行的非例行总统选举的结果。哈萨克斯坦外交官强调指出了托卡耶夫总统关于需要重新格式化教育体系以发展高科技培训专业和增加哈萨克斯坦工程技术人才数量的倡议。

与此同时，为了实际落实两国领导人关于发展高科技、人工智能、大数据、数字化和电子商务领域合作的协议，哈萨克斯坦大使提议中方研究建立一个哈中技术合作中心以及在哈中合作委员会框架内设立创新合作分委会的可能性。

张广军高度评价哈萨克斯坦政治和经济改革型的方针，并指出哈方提出的倡议和问题的重要性。中国科学技术部副部长表示中方愿就这些倡议和问题积极合作。

此外，在会谈期间就哈萨克斯坦和中国主要科研机构之间建立直接联系的问题进行了深入的意见交流。双方同意，为哈中学者组织相互科研实习将进一步推动上述领域的双边合作。

会见最后，双方同意哈萨克斯坦驻华大使馆与中国科学技术部保持密切联系，包括在上海合作组织和«中亚-中国»峰会上通过的《2022-2025年区域合作发展路线图》框架内开展科学和高技术领域的联合活动。