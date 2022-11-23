Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  外交

外交部副部长：欧安组织民主人权办的报告只是一项建议性文件

2022 年 11月 23 日 星期三 , 16:42
外交部副部长：欧安组织民主人权办的报告只是一项建议性文件

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科就欧洲安全与合作组织民主机制和人权办公室针对哈萨克斯坦总统大选的报告发表了评论。

副部长同时表示，哈萨克斯坦外交部此前已经就欧安组织民主人权办的报告发表了官方立场。

- 欧安组织框架下有很多机构开展工作，而民主机制和人权办公室便是其中之一。该机构根据尚未在所有欧安组织成员国获得批准的一些规则运作，尤其是有关对选举的观察规则。- 罗曼·瓦西里恩科在马吉利斯（议会下院）会议后接受记者采访时说。

副外长指出，在民主人权办的框架下，2010年独立批准了一份代号为№6的选举观察规则文件。但这份文件的制定和批准没有考虑到欧安组织所有成员国的意见和立场。

- 欧安组织民主人权办被要求协助欧安组织成员国发展完善自身的民主制度，这意味着该机构有义务为邀请其观察选举或与某一机构开展合作的欧安组织成员国提供援助。比如，民主人权办公室与哈萨克斯坦共和国人权专员于今年 6 月签署了合作备忘录。- 罗曼·瓦西里恩科说。

与此同时，罗曼·瓦西里恩科强调指出，民主人权办所提出的评估报告只属于一项建议，欧安组织成员国既可以接受也可以拒绝。

- 仅在今年，欧安组织民主人权办就对法国、美国、匈牙利和塞尔维亚的选举进行了观察，并发布了包含向这些国家提供的建议的报告。每一个成员国都会独立选择针对民主人权办相关报告的看法。我们今后将更加关注与民主人权办的进一步合作。- 罗曼·瓦西里恩科说。

【编译：木合塔尔·木拉提】

Теги:
相关新闻
哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦建交满30周年 乌总统发来贺信
哈萨克斯坦将邀请外国使团代表出席总统就职典礼
突厥国家组织秘书长致信祝贺托卡耶夫胜选
欧安组织观察团对哈国军方设施进行检查访问
哈萨克斯坦大使向瑞士总统递交国书
欧安组织民主人权办：哈萨克斯坦媒体报道竞选活动遵循平等原则
外交部正式回应欧安组织代表团声明
哈土元首举行电话会谈
焦点
1 爱沙尼亚极限运动员在博兹吉拉峡谷完成高空走钢丝挑战
2 11月22日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
3 阿拉木图自然保护区内的天山棕熊进入冬眠
4 阿斯塔纳航空公司恢复阿拉木图至北京航班
5 250多名运动员将参加短道速滑世界杯阿拉木图站比赛

时事新闻