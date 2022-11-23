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哈萨克斯坦将邀请外国使团代表出席总统就职典礼

2022 年 11月 23 日 星期三 , 16:18
哈萨克斯坦将邀请外国使团代表出席总统就职典礼

哈通社/阿斯塔纳/11月23日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科在23日召开的马吉利斯（议会下院）全体会议后接受的记者采访中表示，将邀请外国使团代表出席总统就职典礼。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的就职典礼将于11月26日举行

-将邀请在哈萨克斯坦登记为外国使团的代表，即各国大使参加总统的就职典礼，2019年的总统就职典礼也是根据该程序举行的。-副外长说。

根据此前的报道，哈萨克斯坦于11月20日举行了非例行总统选举。22日，中央选举委员会公布了非例行总统选举最终计票结果。

据该委员会发布的消息，哈萨克斯坦全国选民总数为119 534 65人，其中83 000 46人参加投票，占选民总数69.44%。投票当天，总计11000多名总统候选人授权代表、641名国际组织观察员、15500多名政党观察员、30000多名社会团体观察员对投票进行监督。1225名哈萨克斯坦记者和来自23个国家41个国外媒体的记者对投票过程进行采访报道。

当日，全国共设立10033投票站。哈驻国外代表处共设立了68个投票站。

【编译：阿依波塔】


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