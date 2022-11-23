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托卡耶夫总统抵达埃里温 将出席集体安全委员会会议
2022 年 11月 23 日 星期三 , 15:12
哈通社/埃里温/11月23日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日抵达埃里温，开始对亚美尼亚进行工作访问。
据总统府发布的消息，托卡耶夫总统将出席集安组织集体安全委员会会议。
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