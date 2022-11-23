欧安组织民主人权办：哈萨克斯坦媒体报道竞选活动遵循平等原则

2022 年 11月 23 日 星期三 , 08:37

哈通社/阿斯塔纳/11月23日--欧洲安安全与合作组织民主制度和人权办公室观察团在日前发布的一则声明中指出，2022年非例行总统选举期间，哈萨克斯坦媒体遵循了平等报道各候选人竞选活动原则。

欧安组织民主人权办观察团指出，选举平静进行，投票组织高效得力，程序普遍得到尊重。

欧安组织民主人权办声明指出，选举主管部门通过媒体及时向选民提供大量信息。中央选举委员会依照法律规定的期限有效地组织了筹备工作。中央选举委员会定期举行由观察员、媒体工作者和政党授权代表参加的现场会议，并举办了多场新闻发布会。中央选举委员会各项决议通过当天以在线形式公布与众，这一事实应得到积极评价。

声明还指出，司法部门数字化举措简化了投诉程序，提高了国家机构的反应能力，这应视为积极成果。

欧安组织民主人权办表示，在残疾人参加投票、选举纠纷解决进程引入专门行政法院等方面，都有显著的技术改进。民主人权办观察团走访的竞选活动场所一半以上对残疾人提供了无障碍设施。竞选活动筹备工作以在线、面对面和中立的方式进行的。在竞选期间，观察团没有观察到任何分裂获歧视言论。

声明还注意到各候选人获得了由国家预算支付的同等份额的广播时段和印刷空间。

声明特别指出，对578家媒体进行的观察显示，哈媒体在报道选举相关信息方面遵守了平等原则。各电视台都遵守了在新闻报道中为各候选人提供同等播报时间的义务。大多数电视频道新闻播报配备了手语翻译。

【编译：阿遥】