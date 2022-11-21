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哈萨克斯坦电影《诗人》在里斯本和辛特拉电影节中获奖

2022 年 11月 21 日 星期一 , 22:19
哈萨克斯坦电影《诗人》在里斯本和辛特拉电影节中获奖

哈通社/阿拉木图/6月10日 -- 哈萨克斯坦电影导演达烈詹·沃米尔巴耶夫作品《诗人/ Ақын》 在11月10~20日期间举行的里斯本和辛特拉电影节（Lisbon & Sintra Film Festival 2022 /LEFFEST）竞选单元中获奖。

据了解，电影根据文化和体育部的要求，由国家电影支持中心和阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂联合拍摄。

电影的主题聚焦于讨论传统文化艺术形式在当下新环境中在社会中的定位问题。电影主角通过探寻十九世纪哈萨克斯坦最著名的吟游诗人马哈穆别特·沃帖慕斯吾勒的人生轨迹，揭示当代吟游诗人的生存状态。电影剧本改编自德国作家赫尔曼·黑塞的自传故事《作家之夜》。主角则由著名歌手、《小伙子们/ Жігіттер》组合成员叶尔多斯·卡纳耶夫扮演。

据悉，影片全球首映仪式2021年9月份在东京国际电影节（T.I.F.F）上举行。今年6月，该影片在巴西库里提巴国际电影节上荣获《最佳电影》奖项。

此外，影片于6月10~26日在巴黎乔治·蓬皮杜现代艺术博物馆公映。


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